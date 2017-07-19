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Fragmana Hollywood ayarı

Hollywood filmlerinde kullanılan özel efektlerin sıkça işlendiği "Parayı Bulduk" isimli sinema filminin yeni fragmanı, özel efekt uzmanı Berke Mehmet Özger tarafından tasarlandı.

Fragmana Hollywood ayarı

19 Temmuz 2017 16:29

Yaklaşık 1 aydır fragman üzerinde çalıştıklarını belirten İhsan Taş "Berke Mehmet Özger tam bir sinema sihirbazı. Fragmanı ele alır almaz filme bambaşka bir hava kattı. Fragmanda kullandığımız efektleri filme de ekledik ve resmen filmin çehresi değişti. Çok değişik fikirleri olan, Hollywood standartlarında biri bence. Onun için kendisine "Film Sihirbazı" lâkabını taktım. Bir kaç yıla kalmaz çok daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

Yapımcılığını Taş Filmin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Metin Yıldırım, Gülsüm Alkan, Metin Keçeci, Tahsin Taşkın, Mehmet Kurt, Sami Çelik, Hüseyin Elmalıpınar, Vahdet Çakar, Dilek Uluer, Hakan Salli, Çağkan Özkörüklü, Erol Toksoy, Serkan Dinç ve Yavuz Karakaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

Etiketler: Hollywood, Parayı bulduk


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