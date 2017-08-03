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Franco Foda: 'Çok misafirperver bir ortamdaydık, herkese teşekkür ederim'

Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de kendilerini ağırlayan herkese teşekkür etti. Foda, “Özellikle ikinci yarıdaki futboldan dolayı takımımı kutluyorum. Çok iyi oynadık ama tur için yeterli olmadı” dedi.

Franco Foda: Çok misafirperver bir ortamdaydık, herkese teşekkür ederim

03 Ağustos 2017 23:41

İlk dakika itibariyle çok yoğun bir oyun olduğunu söyleyen Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, “İki yarı da defansifti. Çok iyi organize olmuştuk. Karşı tarafa çok fazla imkan sağlamadık. Kanatları çok iyi kullanamadık, etkili değildik ama ikinci yarıda gerçekten iyiydik. Dengeyi kurduk ve şanslıydık. 2 pozisyonda golü bulabilirdik ancak olmadı. Yine de takımımla gurur duyuyorum. Öne doğru yoğun oynadılar. İkinci yarıda oyunun akışını değiştirmek istiyorlardı. Pazar günü yeni bir maçımız var. Fenerbahçe ile oynadığımız oyun çok iyiydi. Biraz daha iyi olabilirdik küçük faktörler belirleyici oldu. Fenerbahçe’ye bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Çok misafirperverlerdi. Çok güzel ağırlandık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de oynanan maçlarda her zaman ateşli taraftarlar vardır”

İlk yarıda hayal kırıklığına uğradıklarını ancak ikinci yarıda iyi oynadıklarını söyleyen Foda, “Futbolcularım iyi oyunlarını gösterdiler. Ligdeki maç için umutluyum. Oyuncularıma da söyledim. Oradaki oyundan sonra biraz daha ileriye gidebileceğimiz pek mümkün değil gibiydi ama takımım ikinci yarıda oyunu dengeledi” dedi. Türkiye’de tribünlerin çok iyi olduğunu ifade eden Sturm Graz’ın hocası, “Türkiye’de oynadığınız zaman Türk taraftarların çok ateşli olduğunu ve takımlarını olağanüstü desteklerini oyuncularıma söyledim. Buradaki enerjiyi emin ve bunun tadını çıkarın dedim. Tamamen dolu bir statta oynamak çok farklıdır. Taraftarlarımız da bize destek verdiler. Dediğim gibi oyun ve taraftarlar çok önemli” diye konuştu.

“Oldukça iyi bir yoldayız”

Kanat oyuncularından bekleneni alamadıklarını söyleyen Foda, “Son oyunda hareket yeterli değildi diyebilirim. Biz öne doğru savunma yapmak istiyorduk ama takımımız biraz pasifti. Topu çok fazla tutamadık ve çabuk kaptırdık. İlk yarıda da iyi oynadık ama ikinci yarıda çok iyiydik” açıklamasında bulundu.
İyi bir yolda olduklarını ifade eden başarılı teknik adam, “Biz oldukça iyi bir yoldayız. Schmit henüz 17 yaşında. Çok genç oyuncularımız var. Burada gördüğünüz gibi başarıya giden gençlerimiz var ve oldukça kabiliyetliler. Fenerbahçe gibi üst düzey bir takıma karşı oynuyorsunuz. Savunmayı daha iyi yapabilirdik diye düşünüyorum. Sistem içerisinde agresif de davranabiliyoruz. 90 dakika içinde daha iyi olabilirdik” diyerek sözlerini tamamladı.
Foda’nın ardından Sturm Graz Medya ve İletişim Sorumlusu, Fenerbahçeli idarecilere ve personele kendilerini çok iyi ağırladıkları için teşekkür etti. 

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl - Bora Akyol
 

Etiketler: Franco Foda, Sturm Graz


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