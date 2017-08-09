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Fransa Başbakanı açıkladı: OHAL kaldırılacak

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 1 Kasım 2017 tarihinde OHAL’den çıkılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Fransa Başbakanı açıkladı: OHAL kaldırılacak

09 Ağustos 2017 19:26

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, aracını askerlerin üzerine sürerek 6 askeri yaralayan saldırganı yakalayan güvenlik güçlerini tebrik ettikten sonra OHAL’den çıkış hakkında bilgi verdi. 1 Kasım 2017 tarihinde OHAL’den çıkılmasını hedeflediklerini açıklayan Başbakan, "Çok uzun süredir OHAL altında yaşıyoruz, ilk saldırı tarihi olan Kasım 2015’ten beri devam ediyor" dedi.

Philippe, OHAL’in sadece bir geçiş süreci olması gerektiğini ifade etti. OHAL’den çıktıktan sonra da Fransa’nın güvenliğini sağlamak üzere güvenlik için ve terörizmle mücadele yasa tasarıları sunacaklarını belirten Başbakan Philippe, hukuk devleti çerçevesinde Fransızların güvenliğini sağlamaya devam etmeyi amaçladıklarını söyledi. Daimi olarak güvenlik için alarmda olmalarının gerektiğini açıklayan Philippe,"Tehdit büyük ve daimi" dedi.

Özlem Kaplan 

Etiketler: Fransa, ohal


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