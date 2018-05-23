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Fransa Başbakanı İsrail ziyaretini iptal etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in 31 Mayıs’ta İsrail'e planladığı ziyaretin yoğunluk nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Fransa Başbakanı İsrail ziyaretini iptal etti

23 Mayıs 2018 15:25

Başbakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Başbakan Edouard Philippe'in 31 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'e yapacağı ziyaretin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gelecek günlerde hükumetin yürüttüğü çalışmaların yoğunluğu nedeniyle Başbakan Philippe'in İsrail ziyaretinin iptal etti" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada "Fransa Başbakanı'nın ziyareti, Fransa tarafından iptal edildi" vurgusu yapıldı.

Fransız kaynakları, ülkede gerçekleştirilen grevler nedeniyle ziyaretin iptal edilmiş olabileceğini aktarırken İsrail kaynakları ise, ziyareti yoğunluk nedeniyle değil de Gazze sınırında yaşanan şiddetli çalışmalar nedeniyle iptal edildiğini savundu.

Başbakan Philippe, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 1 Haziran'da Kudüs'te Fransa-İsrail kültürel sayış "Çapraz Sezonunu" açması ve Filistin topraklarını ziyaret etmesi bekleniyordu.  

 

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