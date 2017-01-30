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Fransa Cumhurbaşkanı adayı Fillon 10 bin kişiyle miting yaptı

Fransa’da sağın cumhurbaşkanı adayı olan François Fillon, bugün 29 Ocak 2017 Pazar günü düzenlediği bir mitingde, seçildiğinde Fransa için yapacaklarını anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Fillon 10 bin kişiyle miting yaptı

30 Ocak 2017 00:24

Başkent Paris'te düzenlenen mitinge 10 bini aşkın kişinin katıldığı gözlendi. Fransa Merkez Sağın adayı François Fillon, hedefinde, ülkedeki sol partiler ile göçmenler ve sosyal haklar vardı. Fillon, bu söylemleri ve vaatleriyle aşırı sağ seçmeni cezbetmek amacıyla da ‘İslamcı totalitarizme’ karşı mücadele edeceğini söyledi. 

Eşinin haksız yere yıllarca devletten ve bir dergiden maaş aldığına dair iddiaların kendisini yıpratmaya ve engellemeye yönelik olduğunu söyleyen Fillon, "gizleyecek hiç bir şeyim yok" dedi. 'Eşini gerçekte çalışmadığı halde parlamentodaki danışmanı gibi göstererek yüz binlerce Euro gelir elde ettiği, Senato’dan ayrılan bütçeyi haksız olarak kullandığı 'suçlamalarına muhatap olan François Fillon, bugünkü mitinginde üslubunu sertleştirmesi dikkat çekti.

Ülke ekonomisini sosyalistlerin zora soktuğunu tekrarlayan Fillon, ülkede istihdamın düşmesinin emeklilik ve aile yardımı olmak üzere tüm sosyal güvenlik politikalarını etkilediğini söyledi.

Öte yandan aşırı sağcı lider Marine Le Pen ile Fransız Komünist Partisi’nin ekonomi politikalarının farksız olduğunu söyleyen François Fillon, konuşmasında Fransa’da DEAŞ'ın yaptığı katliamlarla birlikte ülke genelinde son yıllarda artan aşırı radikal islamcılarla mücadele edileceğini vurguladı. Ülkede faaliyet gösteren tüm selefi hareketlerin yasaklanacağını, burka tarzı giyimleri savunan radikal grupları bünyesinde barındıran kurumların da kapatılacağını belirten Fillon, Fransa’daki laik cumhuriyetin dinleri kabul ettiği gibi İslam dininin de Fransa’yı kabul etmesi gerektiğini belirtti. 

Tansu Sarıtaylı

Etiketler: François Fillon, Fransa


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