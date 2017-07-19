Diğer
Kategoriler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan milletvekilleri toplantısına sürpriz ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifa eden Genelkurmay Başkanına destek çıkan bazı REM partisi (Yürüyen Cumhuriyet) üyesi milletvekillerine "sürpriz" ziyaret gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan milletvekilleri toplantısına sürpriz ziyaret

19 Temmuz 2017 22:35

Meclisle ilişkilerden sorumlu Devlet Müsteşarı Christopher Castaner tarafından hükümet çoğunluğu milletvekilleri ile düzenlenen toplantıya sürpriz çıkartma yapan Cumhurbaşkanı Macron, vekiller ile resmi olmayan bir görüşme yaparak parti disiplinini hatırlattı. "Bazıları tarafından söylenenin aksine siyasetimizde askeri nizam, otoriter yönetim şekli yok" diyen Macron, kendisine otoriter güçlü cumhurbaşkanı diyenleri eleştirdi. "Çok şiddetli bütçe tartışması bizi bekliyor, sizden saklamıyorum" diyen Macron, basına kapalı konuşma süresince vekillere hükümetin yanında durmaları gerektiğini hatırlattı. "Pusulanız halkın kararı" diyen Macron, halkın değişim istediği için hareketine destek olduğunu ve vekilleri bu siyasi hareketin seçtiğini hatırlattı.

Başbakan Edouard Philippe ve hükümet üyelerinin birçoğu ile sürpriz çıkartmayı gerçekleştiren Macron'un basına kapalı konuşmasını bazı katılımcılar sosyal medyadan servis etti. Macron, meclisteki 577 koltuktan 360 koltuk ile çoğunluğu almıştı. 

Özlem Kaplan
 

Etiketler: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!