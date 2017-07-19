Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan milletvekilleri toplantısına sürpriz ziyaret

Meclisle ilişkilerden sorumlu Devlet Müsteşarı Christopher Castaner tarafından hükümet çoğunluğu milletvekilleri ile düzenlenen toplantıya sürpriz çıkartma yapan Cumhurbaşkanı Macron, vekiller ile resmi olmayan bir görüşme yaparak parti disiplinini hatırlattı. "Bazıları tarafından söylenenin aksine siyasetimizde askeri nizam, otoriter yönetim şekli yok" diyen Macron, kendisine otoriter güçlü cumhurbaşkanı diyenleri eleştirdi. "Çok şiddetli bütçe tartışması bizi bekliyor, sizden saklamıyorum" diyen Macron, basına kapalı konuşma süresince vekillere hükümetin yanında durmaları gerektiğini hatırlattı. "Pusulanız halkın kararı" diyen Macron, halkın değişim istediği için hareketine destek olduğunu ve vekilleri bu siyasi hareketin seçtiğini hatırlattı.

Başbakan Edouard Philippe ve hükümet üyelerinin birçoğu ile sürpriz çıkartmayı gerçekleştiren Macron'un basına kapalı konuşmasını bazı katılımcılar sosyal medyadan servis etti. Macron, meclisteki 577 koltuktan 360 koltuk ile çoğunluğu almıştı.

Özlem Kaplan

