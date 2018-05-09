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Fransa Cumhurbaşkanı nükleer anlaşmayı sürdürmek istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Fransa'nın nükleer anlaşmayı sürdürmek istediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı nükleer anlaşmayı sürdürmek istiyor

09 Mayıs 2018 17:58

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