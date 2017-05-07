Fransa, cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor

Yerel saat ile 08.00'de açılan 66 bin 500 sandıkta yaklaşık 47.5 milyon vatandaşın oy kullanması bekleniyor.

Seçmen, ikinci turda yüzde 24.01 ile çıkan “Yürüyüş” hareketinin adayı Emmanuel Macron ve 21.30 ile çıkan aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) adayı Marine Le Pen arasında seçim yapacak. Fransızların güvenliğini sağlamak üzere 57 bin güvenlik gücü görev başında bulunacak. İlk sonuçlar yerel saat ile 20.00'de verilmeye başlanacak.

Öte yandan, son anket sonuçları Macron'u büyük fark ile galip gösterirken, katılımın düşük olacağı tahmin ediliyor.



Özlem Kaplan

