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Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: İran'ın füze denemesinden endişeliyiz

Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'ın yakın zamanda yaptığı füze testinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: İranın füze denemesinden endişeliyiz

31 Ocak 2017 18:58

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zerev ile yaptığı ortak basın toplantısında, Fransa’nın, İran’ın balistik testlerinin, İran’ın nükleer programını sürdürmesi konusunda Viyana anlaşmasıyla oluşturulan güvenin inanılır olmasına zarar verdiğini söyledi.

Beyaz Saray dün, İran’ın pazar günü orta menzilli bir balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Füzenin menzili 630 mil mesafeli olup Semnan’dan atıldı. Bu tür denemenin en son Temmuz ayında yapıldığına işaret edildi.  

Etiketler: Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zerev


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