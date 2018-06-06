Fransa Dışişleri Bakanı: 'İran’ın uranyum zenginleştirme planları kırmızı çizgiye yakın'

İran Dini Lideri Ayutullah Hamaney, geçtiğimiz ay ABD’nin çekilmesinin ardından nükleer anlaşmanın bozulması halinde uranyum zenginleştirme kapasitesinin artırılması için emir vermişti. İran, BM nükleer gözlemci kuruluşuna da uranyum zenginleştirme makineleri olan santrifüjler için hammadde üretmeyi planladığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, konuyla ilgili Europe 1 radio’da yaptığı konuşmada "Bu teşebbüs kabul edilemez. Bu bir tür kışkırtma eğilimi gösteriyor. Kırmızı çizgilerle flört etmek her zaman tehlikelidir" dedi.