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Fransa Dışişleri Bakanı: 'İran’ın uranyum zenginleştirme planları kırmızı çizgiye yakın'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran’ın dünya güçleri ile yaptığı nükleer anlaşmanın bozulması halinde uranyum zenginleştirme kapasitesini artıracağı açıklamasının kırmızı çizgiye yaklaşma riskini artırdığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı: İranın uranyum zenginleştirme planları kırmızı çizgiye yakın

06 Haziran 2018 12:36

İran Dini Lideri Ayutullah Hamaney, geçtiğimiz ay ABD’nin çekilmesinin ardından nükleer anlaşmanın bozulması halinde uranyum zenginleştirme kapasitesinin artırılması için emir vermişti. İran, BM nükleer gözlemci kuruluşuna da uranyum zenginleştirme makineleri olan santrifüjler için hammadde üretmeyi planladığını bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, konuyla ilgili Europe 1 radio’da yaptığı konuşmada "Bu teşebbüs kabul edilemez. Bu bir tür kışkırtma eğilimi gösteriyor. Kırmızı çizgilerle flört etmek her zaman tehlikelidir" dedi.  

Etiketler: Fransa Dışişleri Bakanı

 

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