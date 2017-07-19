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Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la savunma bütçesi konusunda tartışmaya giren Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers bu sabah istifa etti.

Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

19 Temmuz 2017 13:39

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un savunma bütçesinde kesintiye gidilmesini istemesi Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers tarafından normal karşılanmamıştı. Cumhurbaşkanı Macron ile Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers arasındaki polemik istifayla sonuçlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Macron'un savunma bütçesinde 850 milyon euro tutarında bir kesintiye gitme kararına, Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers bunun normal olmadığını belirtip tepki göstermişti. Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan 50 milletvekili huzurunda Maliye Bakanlığına "kendimi okşatmam" şeklinde tepki gösteren Genelkurmay Başkanı De Villiers, istifa ederek Fransa ordusunun mali açıdan zayıflatılmasına karşı olduğunu belirtti.

Ayrıca, 14 Temmuz Ulusal Bastille Günü kutlamasında konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ordu mensuplarına seslenerek, "Sizin lideriniz benim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" demiş ve Genelkurmay başkanına gönderme yapmıştı. 

Tansu Sarıtaylı

Etiketler: Fransa Genelkurmay Başkanı, istifa


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