Fransa Hollanda Canlı İzle| Fransa Hollanda şifresiz veren kanallar

Fransa Hollanda Canlı İzleme linki ve Fransa Hollanda maçı şifresiz veren kanallar listesi ile karşınızdayız. UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde bu akşam iki ekip karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Fransa son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hollanda ise son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.Bu zorlu maça dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz...

Maçın Yayınlanacağı Yabancı Kanallar İse Şu Şekilde;

Sky Sports Main Event (Birleşik Krallık), Sky Ultra (Birleşik Krallık), Sport 1 (Çekya), Sport 1 (Macaristan), SportKlub (BiH), SportKlub (Hırvatistan), SportKlub (Karadağ), SportKlub (Sırbistan), SportKlub (Slovenya), Sport TV (Portekiz), Virgin Media Three, ESPN (Amerika Birleşik Devletleri), UniMas (Amerika Birleşik Devletleri), Univision Deportes, L’Equipe TV (Fransa), UTV, STV (İskoçya), ITV (İngiltere)TMC (Fransa), Canale 5 (İtalya), CMore Live (İsveç), Cosmo Sport 1, Futbol 2 (Ukrayna), Match TV (Rusya), Sky Sports Football (Birleşik Krallık), TVE La 1, TVP Sport (Baltık Devletleri), Viasat Jalkapallo (Finlandiya),

UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

A Ligi 3.grup: İtalya-Polonya: 1-1

C Ligi 1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

C Ligi 4.grup: Letonya-Sırbistan: 0-1

C Ligi 4.grup: Romanya-Karadağ: 0-0

D Ligi 3.grup: Azarbeycan-Kosova: 0-0

D Ligi 3.grup: Faroe Adaları-Malta: 3-1