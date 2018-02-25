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Fransa İçişleri Bakanı: '2 terör saldırısı önlendi'

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bir radyo programında yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana 2 terör saldırısının engellendiğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı: 2 terör saldırısı önlendi

25 Şubat 2018 18:00

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, ülkesinde yayın yapan bir radyo programında yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana 2 saldırının önlendiğini belirtti. Saldırıların birinin büyük bir spor müsabakasını hedef alırken, diğerinin de terör saldırılarına karşı Sentinelle operasyonuna devam eden askerleri hedef aldığı söyleyen Collomb, teröristlerin cezaevinde olduklarını açıkladı. Saldırıyı planlayan teröristlerin 1994 doğumlu olduklarını ifade eden Collomb, her ikisinin de devletin güvenlik sebebiyle takip altında tuttuğu “radikalleşenler listesi”nde yer aldığını ifade etti.

Yakalanan teröristlerden biri ile beraber bomba imalatında kullanılan malzeme, bomba üretim tarifi ve teröristin DEAŞ’a biat videosunun bulunduğu öğrenildi. Yakalanan diğer teröristin spor müsabakası sırasında saldırı düzenlemeyi planladığı ve Suriye’ye gitmeyi hedeflediği açıklandı.
Öte yandan, Fransa’da 2017 yılında 20 terör saldırısının önlendiği biliniyor. 

Etiketler: DEAŞ, Fransa, gerrard collomb, terör

 

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