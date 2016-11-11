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Fransa katliamın kurbanlarını anmaya hazırlanıyor

Fransa, 13 Kasım 2015’te gerçekleştirilen Paris saldırılarının birinci yıl dönümünde saldırılarda hayatını kaybedenleri anmaya hazırlanıyor.

Fransa katliamın kurbanlarını anmaya hazırlanıyor

11 Kasım 2016 18:07

Fransa’nın başkenti Paris’te geçtiğimiz yıl farklı noktalara saldırılar gerçekleştirilmiş ve en az 140 kişi hayatını kaybetmişti. En fazla can kaybının yaşandığı yer Bataclan konser salonun dış cephesi saldırının birinci yıl dönümü nedeniyle demir bariyerlerle kapatıldı. Terörü lanetleyen vatandaşlar bariyerlerin üzerine hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakmaya başladı.

Paris’teki 13 Kasım terör mağdurlarını anma törenlerinin arifesinde, terör karşıtı vatandaşlar ellerinde getirdikleri çiçekleri saldırıların yapıldığı mekanların önüne bırakarak terörü lanetledi. Bataclan Konser Salonu önündeki demir bariyerlere 12 yaşındaki kızıyla birlikte gelen Beatrice Garnier, kanlı terör saldırısında hayatını kaybeden 90 kişinin anısına bir buket çiçek bıraktı. Terörü lanetlediğini ifade eden Garnier, "Biliyorum yarın burası çok kalabalık olacak. Pazar günü yaklaşmamız mümkün olmayacağı için iki gün evvel çiçeğimi koyayım diye geldim. Bir hiç uğruna masum insanlar hayatını kaybetti. Burada hayatını kaybedenler arasında tanıdığım da yok. Ama insanlık adına yaşamını yitirenler için yapabileceğim tek şey çiçek bırakmaktı, bunu yapabildim" dedi.

Saldırının yıl dönümünde saldırıların gerçekleştirildiği yerlerde anma törenleri yapılacak. Cumhurbaşkanı François Hollande, Pazar günü yerel saatle 09.00’da ilk canlı bombanın kendini patlattığı Stad de France önündeki törene katılacak. Daha sonra kent meydanında saldırıya uğramış iki kafe ile Bataclan Konser Salonu önünde düzenlenecek törenlere de katılacak olan Hollande, saldırılarda hayatını kaybedenler için çelenk koyup, konuşma yapacak.

Paris’te geçtiğimiz yıl farklı noktalara saldırı düzenlemiş en az 140 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda en fazla can kaybının yaşandığı Bataclan Konser Salonu’nda ise 90 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: anma, Fransa, katliam


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