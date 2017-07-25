Fransa meclisinde yasa tasarısı tepkisi

Senato tarafından 13 Temmuz'da onaylanan siyasete tekrar güveni kazandırmak için hazırlanan "siyasi hayatı ahlakileştirme" adlı kanun tasarısı meclisi şiddetli tartışmalara sürükledi. Maddelerin tartışılması sırasında söz hakkının verilmemesinden şikayet eden Sosyalist Parti Milletvekili Delphine Batho yeni Meclis Başkanı Danielle Brulebois'ı Meclis kural ve usulleri kitabını göstererek tepkisini dile getirdi. Vekil kural hatırlatması yaparak diğer vekillerin alkışlarıyla destek gördü.

Mecliste tartışmayı kızıştıran önemli maddelerden biri de senatörler ile vekillerin kendi bölgelerindeki dernek ve belediyelerin projelerine finans kaynağı olarak kullanabildikleri 130 bin ile 520 bin Euro arası değişen Parlümenter Rezervin kaldırılması yer alıyor. Kaynağının kullanımının denetlenmemesinin ve nerelerde kullanıldığı şaibeli olması sebebiyle kaldırılmak istenen Parlamenter Reserv vekilleri kızdırdı.

Meclisi ikiye bölen bir diğer madde ise "örnek davranış" maddesi oldu. Maddeye göre akrabaların işe alınmaları yasaklanacak. Bakanlar, vekiller, yerelde seçilmiş siyasi temsilciler akrabalarını işe aldıkları takdirde hem kazanılan paraları iade edecek, hem de 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılabilecek.

"Örnek davranış" maddesine göre seçim kazanan vekil ve senatörlerin göreve başlamasından önce vergi durumları kontrol edilecek ve herhangi bir yanlış tespitinde göreve başlamadan görevden alınacaklar. Ayrıca vekil ve senatörlerin sicilinde "görevle uyumsuz" cezanın bulunmaması gerekecek ve bakanlar için tamamen temiz bir sicil şartı koşulacak.

Tasarıdaki bir diğer madde ise Parlamenterlerin "danışmanlık hizmeti" yer alıyor. Maddeye göre kamu ihalelerine giren şirkete danışmanlık yapamayacaklarını öngörüyor. Ayrıca parlamenterlerin mal varlığının da daha detaylı kontrol edileceği öğrenildi.

Öte yandan oylama sırasında çoğu vekil koltuğunun boş olduğu görüldü.

Özlem Kaplan

