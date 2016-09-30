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Fransa, Musul’daki DAEŞ hedeflerini vurdu

Fransa, Charles de Gaulle gemisinden kalkan Rafale savaş uçaklarıyla Musul’daki DAEŞ mevzilerini vurduğunu duyurdu.

Fransa, Musuldaki DAEŞ hedeflerini vurdu

30 Eylül 2016 11:41

Fransa, Musul’daki terör örgütü DAEŞ’a yönelik yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonlara 8 Rafale uçağı katıldı. Bakanlık tarafından bir açıklama yapılmazken, Fransız medyası bugün sürecek olan operasyonlara 24 uçağın katılacağını duyurdu. Uçakların 3 dakikada bir sorti gerçekleştireceğini kaydeden Fransız medyası, her bir uçakta 250 kilogramlık lazer güdümlü bomba bulunduğunu aktardı.

Eylül ayında bölgeye gönderilen Charles de Gaulle’de 260 metre uzunluğundaki gemide bin 900’den fazla kişiden oluşan ekip bulunuyor. 

Etiketler: Fransa, musul


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