Fransa’nın Nice kentinde 14 Temmuz’da gerçekleştirilen Bastille kutlamaları sırasında düzenlenen kamyonlu saldırıda 86 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa, üzerinden 3 ay geçen saldırıda hayatını kaybedenler için ulusal anma günü düzenliyor. Törenin dün gerçekleştirilmesi bekleniyordu ancak bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından yönetilen törene Hollande’nin yanı sıra Başbakan Manuel Valls, Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bakanlar, milletvekilleri, dini liderler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar katıldı. Saldırıda hayatını kaybeden 86 kişinin adının tek tek okunduğu törende, törenin gerçekleştirdiği meydanın ortasına 86 adet beyaz gül bırakıldı, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Fransa’nın tatil kentlerinden Nice’in ünlü Promenade des Anglais caddesinde toplanan binlerce kişi Bastille kutlamalarına katıldı. Saldırı, Fransa Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği gösteriyi izleyen binlerce kişinin cadde boyunca ilerlediği sıralarda TSİ 23:30 sıralarında gerçekleştirildi. Caddede ilerleyen kalabalığın üzere hızla ilerleyen beyaz bir kamyon yaklaşık 2 kilometre yol aldı ve kaçmaya çalışan insanları ezdi. Olaya müdahale eden polis kamyonu bir otelin önünde durdurmayı başardı ve saldırgan ile polisler arasında çatışma çıktı. Kamyon içinde ölü bulunan saldırganın 31 yaşındaki Tunus asıllı Muhammed Lahouaiej Bouhlel olduğu açıklandı. Kamyonun için yapılan aramada ise bulunan otomatik silahlar ve el bombalarına el kondu.

