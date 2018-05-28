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Fransa o kahramanı vatandaşlıkla ödüllendirdi

Fransa’nın başkenti Paris’te 4’üncü kattaki balkondan sarkan bebeği binaya tırmanarak kurtaran kahraman sığınmacı genç, Fransız vatandaşlığı ile ödüllendirildi.

Fransa o kahramanı vatandaşlıkla ödüllendirdi

28 Mayıs 2018 12:46

Fransa’nın Başkenti Paris’in 18. bölgesinde bir binanın 4’üncü katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarılmıştı. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından, kahraman Mamoudou Gassama’nın onur ödülüne layık görülmesi istenmişti.

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MACRON’DAN SÜRPRİZ 

“Örümcek adam” diye anılan sığınmacı Mamoudou Gassama, bugün Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlandı. Macron, Gassama’ya cesaretinden dolayı bir sertifika ile madalya takdim etti. Görüşmede, insanların çığlıklarını ve korna seslerini duyduğunu söyleyen Gassama, "Kendisini 4’üncü kattan atmak isteyen bir çocuk gördüm. Düşünecek zamanım yoktu. Yol boyunca koştum, binaya tırmandım ve onu kurtardım" dedi. Kahramanlığından dolayı Gassama’ya teşekkür eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kahraman gence vatandaşlık verileceğini söyledi. Macron, ayrıca Malili gencin itfaiyede görevlendirileceğini ifade etti.  

 

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