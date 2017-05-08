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"Fransa Seçimleri TL Varlıklarını Destekleyebilir"

Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda Emmanuel Macron'ın kazanmasının ardından piyasalardaki beklenen değişimleri Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Tufan değerlendirdi.

&quot;Fransa Seçimleri TL Varlıklarını Destekleyebilir&quot;

08 Mayıs 2017 13:11

Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda Emmanuel Macron oyların % 66,1’ni alarak Fransa’nın 8. Cumhurbaşkanı oldu. Avrupa Birliğine karşı olan Marine Le Pen ise oyların % 33.9’nu elde etti. Konuyu Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Tufan değerlendirdi. Tufan, piyasa dostu mesajlar veren Macron’un seçilmesi sonrası risk iştahının yükseldiğini ve Dolar kurunun 3.50 seviyesini yeniden test edebileceğini ifade etti. Tufan, BİST100 endeksi ise yeniden 95000 bölgesine yaklaşabileceğini sözlerine ekledi.

"Küresel Anlamda Endeksler Yükselişlerine Devam Edebilir"

Piyasaların merakla beklediği Fransa Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci tur oylamasının sonuçlanmasının ardından Murat Tufan piyasadaki beklentilerle ilgili değerlendirmelerinde "Yürüyüş Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’un oyların % 66,1’ni alarak Fransa’nın 8.Cumhurbaşkanı oldu. En büyük rakibi, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen ise oyların % 33.9’nu elde etti. Macron’un seçilmesi piyasaların olumlu görüntüsüne devam etmesine neden olabilir. Seçimler sonrası piyasalarda olumlu görüntünün yer aldığını söylemek mümkün. Aşırı sağ görüşüyle bilenen Le Pen, Cumhurbaşkanı olması halinde Fransa’nın Avrupa Birliğinden ayrılmasına yönelik çalışmalar yapacağını belirtmişti. İngiltere’nin Avrupa Bölgesi’nden ayrılması; Avrupa Birliği’nin geleceğine yönelik soru işaretleri yaratırken, Le Pen’in bu konudaki tavrı piyasaları endişelendiriyordu. Ancak, Macron’un Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte bu ihtimalin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Macron, Avrupa Birliğine daha sıcak bakan ve reformlara yönelmesi beklenen bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Macron’un seçilmesiyle piyasalarda Fransa kaynaklı olası bir risk sürecinin azalması fiyatlanıyor, bu durumun borsalara ve gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansımasını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Dolar Önemli Seviyeleri Test Edebilir"

Murat Tufan seçim sonrası para piyasalarındaki değerlendirmelerinde beklentilere de dikkat çekerek "Seçim sonrası piyasaların ilk tepkisi Euro varlıklarına yönelik oldu. Euro, Dolar karşısında 1,10 seviyelerine yükseldi. Ons altın fiyatları olası Fransa’nın Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinin yaşanmayacağı beklentisiyle geri çekilmelerini hızlandırdı. Fransa seçimlerinin TL varlıklarına da olumlu yansıyabilir. Ilımlı görüşlere sahip Macron’un seçilmesi ve piyasalarda risk iştahının yükselmesi sonrası, TL varlıkları değer kazanabilir. Dolar TL paritesi önemli destek bölgesi olan 3.50 seviyesini test edebilir. Ancak bu seviyenin güçlü destek bölgesi olması ve Amerikan Merkez Bankasının (FED) haziran ayında faiz yükselteceği beklentisi bu bölgeden tepki alımlarının yaşanmasına neden olabilir.3.50 seviyenin kırılması halinde geri çekilmelerin hız kazanarak devam etmesini bekleyebiliriz. BIST 100 endeksi ise 95000 direnç bölgesini yeniden yaklaşabilir" dedi.
 

Etiketler: ekonomi, Fransa seçimleri, Murat Tufan, nişantaşı üniversitesi, piyasa, tl varlıkları


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