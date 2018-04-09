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Fransa: 'Suriye hava üssünü bombalamadık'

Fransız ordusu, Suriye'nin Humus şehrinde yer alan askeri hava üssüne herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını bildirdi.

Fransa: Suriye hava üssünü bombalamadık

09 Nisan 2018 10:50

Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava Üssü"ne füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirilmişti. Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken, Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtilmişti. Konu hakkında açıklama yapan ABD'li bir yetkili, ABD'nin Suriye'deki saldırıyla ilgisi olmadığını açıklarken, Fransız ordusu da yaptığı açıklamada hava üssünü bombalamadıklarını belirtti. Fransız Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Patrik Steiger yaptığı açıklamada, "Suriye hava üssünü bombalamadık" dedi.  

 

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