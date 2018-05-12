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Fransa televizyonunda cinsel taciz şoku

Fransa’nın Survivor formatındaki yarışması programı Koh Lanta cinsel taciz iddiası ile yayından kaldırıldı.

Fransa televizyonunda cinsel taciz şoku

12 Mayıs 2018 23:12

Fransa’nın en çok izlenen programlarından biri olan ve Survivor formatında bir adada iki takımın zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği Koh Lanta yarışma programında katılımcılarından 21 yaşındaki genç kız Candide Renard’ın başka bir yarışmacı tarafından cinsel tacize uğraması üzerine yayından kaldırıldığı bildirildi. Pasifik Okyanusu’nda bir adada çekilen programın çekimlerinin durdurulduğu ve bu sene yayınlanmayacağı açıklandı.
Candide Renard’ın futbol antrenörü olan babası Herve Renard yaptığı açıklamada yaşanan olay ile alakalı dava açacaklarını söyledi. Candide Renard’ı taciz ettiği ileri sürülen yarışmacının ise bütün iddiaları reddettiği ve henüz Fransa’ya dönmediği öğrenildi.  

Özlem Kaplan

 

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