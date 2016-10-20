Türkiye ve Fransa arasındaki mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve özellikle Fransa’da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin bilgilendirilmesi amacıyla dün, Fransız Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe Fransa’dan ve Türkiye’den uzmanlar ile konuk bir çok firma katıldı. 'Invest in France' etkinliğinde Fransa’daki Türk yatırımcıların başarı hikayeleri ile ticari deneyimleri paylaşıldı. Fransa’da özellikle lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörüne ilgi gösteren Türk yatırımcılar, binden fazla kişiye sağladığı istihdamın yanı sıra Fransız ekonomisine yaklaşık 150 milyon euroluk bir katkı sağlıyor. Aralarında Beko, Otokar, Ekol Lojistik, Yıldız Holding, Yıldırım Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin Fransa’da gıda, ev elektroniği, beyaz eşya, hava taşımacılığı ve lojistik alanında yatırımları bulunuyor.

"20 bin yabancı yatırımcı 2 milyon istihdam sağlıyor"

Etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Fransa’da Türk yatırımcıları daha fazla görmek istediklerini belirtirken, Türk yatırımcılarının dinamik olduğunu ve yeni pazarlar aradığını kaydetti. Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihsel bir sürece uzandığını söyleyen Charles Fries, “Ben Fransa'nın 86. Türkiye Büyükelçisiyim ilişkilerimiz çok eski ve köklü. Türkiye Fransa'nın en büyük müşterilerinden buna karşılık Fransa da Türkiye'de en çok yatırım yapan altıncı ülke. 600 bin Türk Fransa'da yaşıyor bunların yaklaşık yarısı çifte vatandaş. Ekonomik açıdan Türkiye Fransa’nın iş ortağıdır. Bugün iki ülke arasındaki ticaret hacmi 14 milyar euro ama hedefimiz 20 milyar euroya ulaşmak. Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Türkiye’de 500 Fransız şirketi olduğuna dikkat çeken Charles Fries, “Buna karşılık Fransa’da 100 civarında Türk şirket var ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Buna karşılık Fransız yatırımcıların Türkiye'de sağladığı istihdam çok daha fazla, bunu eşitlememiz gerekiyor. Daha önce de belirtiğim gibi Fransa, Türkiye'deki yatırımcılar arasında altıncı sırada fakat Türkiye, Fransa’da yabancı yatırımlar sıralamasında 29'uncu sırada yer alıyor. Ticari ilişkilerde bir denge kurabilmek üzere daha fazla Türk yatırımcısını ülkemize davet etmek istiyoruz” dedi. Fransa’da 20 bin yabancı şirket olduğunu belirten Charles Fries, bunların toplam 2 milyon kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Charles Fries, “Her hafta 19 yabancı yatırımcı Fransa’yı tercih ediyor. Kozmetik, moda ve peynirin yanı sıra havacılık & uzay, nükleer enerji, kimya, bilişim teknolojileri ve turizm öne çıkan sektörlerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

"Avrupa’nın üçüncü en büyük ekonomisi"

Toplantıda konuşan Business France Türkiye Ülke Müdürü Pascal Lecamp ise Fransa’nın yatırımcılara sunduğu fırsatlardan söz etti. Lecamp, “Sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı, farklı konulardaki üretim uzmanlığı, yüksek verimli işgücü ve girişimcilere sunduğu fırsatlar ile Fransa, uluslararası yatırımcılar için olduğu kadar Türk yatırımcıların da ilgi gösterdiği çok cazip bir pazar. Özellikle ürün, hizmet ve işgücü konularında hayata geçirilen reformlar ile birlikte firma karlılıklarının 2017 yılında üç haneli rakamlara ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Fransa’da özellikle lojistik, otomotiv, gıda ve inşaat sektörünün Türk yatırımcıların ilgi gösterdikleri sektörlerin başında geldiğini belirten Pascal Lecamp, Türkiye’nin önde gelen gıda, ev elektroniği ve beyaz eşya üreticisi şirket ile ve hava taşımacılığı şirketlerinin Fransa’da yatırımları bulunduğuna dikkat çekti. Fransa’nın yatırımcılar için neden cazip bir ülke olduğunu özetleyen Pascal Lecamp, “Fransa AB’deki üçüncü en büyük ekonomiye sahip. Dünyanın altıncı en büyük ürün ve dördüncü en büyük hizmet ihracatçısı konumundayız. Küresel çapta lider 500 şirketin 31’i Fransız. Bunların yanı sıra 66 milyon nüfusu ile Avrupa’nın ikinci en büyük pazarı durumundayız ve Avrupa’nın nüfusu en çok artan ülkesiyiz” ifadelerini kullandı. Fransa’nın Eurostat verilerine göre Avrupa’nın en geniş karayolu ağına ve dünyaca tanınmış havalimanlarına sahip bir ülke olduğunu belirten Pascal Lecamp, “Avrupa’nın lojistik alanında en fazla Doğrudan Yabancı Yatırım çeken ülkesi olan Fransa, yük ve yolcu açısından da aynı zamanda Avrupa’nın en büyük ikinci havalimanına sahip” dedi.

"İş gücü ve üretim maliyetleri oldukça rekabetçi"

Fransa’da düşük maliyetle şirket kurmanın da mümkün olduğuna dikkat çeken Pascal Lecamp, “İtalya, Japonya, ABD, Almanya’ya göre Fransa’da şirket kurma ve işletme maliyetleri daha düşük. İş gücü maliyetleri açısından da rekabetçi bir piyasaya sahip olduklarını açıklayan Pascal Lecamp, “Fransa’daki işgücü maliyeti Japonya, Amerika ve Almanya’dan daha düşük. Üretim maliyetleri açısından da yatırımcılara büyük avantajlar sağlandığını kaydeden Pascal Lecamp, “İstihdamda Rekabet Edebilirlik Vergisi Kredisi (CICE) ile Sorumluluk ve Dayanışma Paktı, 2015 yılında, şirketler için üretim maliyetlerinin 40 milyar euro düşmesini sağladı. Bu katkı 2020 yılına kadar 500 bin istihdam oluşmasına imkan sağlayacak” ifadelerini kullandı.

"Fransa inovasyon ülkesi"

Ar-Ge konusunda dünyanın en düşük kurumsal vergi oranına sahip ülkesinin Fransa olduğunu vurgulayan Lecamp, "Fransa, inovatif şirketlere Ar-Ge teşvikleri konusunda da büyük imkanlar sunuyor. Fransa 100 milyon avroya kadar yıllık Ar-Ge harcamalarının yüzde 30’una vergi muafiyeti uyguluyor. Ayrıca, yabancı girişimciler için geliştirilen “Fransız Teknoloji Bileti (French Tech Ticket)” ile nakit fon ve şirket kurulumu için gereken işlemler konusunda da destek veriyor" dedi.

"Paris geleceğin finans merkezi yolunda ilerliyor"

Paris’in geleceğin finans merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini de söyleyen Pascal Lecamp, Fransa’da GSYİH’nin yüzde 4’ünü oluşturan finans sektörünün 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağladığını, sadece Paris bölgesinde en büyük üçüncü sektör olan finansın Fransa ekonomisinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Pascal Lecamp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’nın 10 en büyük bankasından 4’ü Fransız bankasıdır, bunların 2’si ve ilk üçte yer alır. Özellikle Paris finans piyasası girişim sermayesi kuruluşları ve kitlesel fonlar da dahil olmak üzere KOBİ’lerin finansmanı için yeni yöntem arayışı içinde. 2015 yılı Paris için çekirdek sermaye bulma yolunda diğer Avrupa kentlerinin önüne geçtiği bir yıl oldu. Paris, 126 bin kişinin çalıştığı 500’den fazla uluslararası şirkete, bankaya, sigorta ve finans şirketine ev sahipliği yapıyor. Bugün itibariyle yabancı yatırımcı 90 milyar avro değerinde Fransız varlığına yatırım yapmış durumda. Yaklaşık 2 milyar avro işlem hacmiyle Fransa, İngiltere’nin ardından Avrupa’nın ikinci en büyük risk sermayesi pazarı olmuştur”.

"Londra, Avrupa'nın finans merkezi konumunu kaybedebilir"

Fransız Ekonomi Müsteşar Yardımcısı Olivier Redoules de yaptığı konuşmada Brexit sonrası Avrupa'nın finans merkezi olan Londra'nın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Londra'nın dünyanın en önemli finans merkezlerinden olduğunu söyleyen Redoules, Brexit sonrası karmaşık bir durumun ortaya çıktığını belirtti. Londra merkezli finans kuruluşlarının AB içindeki eski avantajlarını kaybedeceğini belirten Redoules, "İngiltere, grönland veya İzlanda değil dolayısıyla Birlik için büyük bir kayıp fakat zaman içerisinde bu durum ile ilgili alınan önlemler, yaşanan olumsuzlukların üstesinden gelecektir. Londara'daki finans faaliyetlerinin bir kısmının birlik ülkelerine kayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vergiler yabancı yatırımcılar için daha düşük"

Dentons Europe'den Avukat Ayşegül Yavuz ise Fransa'da yatırım stratejileri ile ilgili sunumunda kendisinin uzmanlığının vergi mevzuatı olduğunu belirterek, "Fransa yatırımcılar için vergi mevzuatında bir çok yenilik yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin takip edilmesi yatırımcılar için yeni fırsatlar doğurabilir. Fransa'nın vergi konusunda zor bir ülke olduğu imajı aslında çok doğru değil" dedi. Yavuz, yabancı şirketler için vergilerin düşük olduğunu belirterek "Fransa'nın en büyük 40 şirketinin yabancı veya yabancı ortaklı olması bunun kanıtı" ifadelerini kullandı.

