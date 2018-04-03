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Fransa’da 3 ay sürecek grevler için işçiler sokağa indi

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden işçiler, kesik aralıklarla üç ay sürmesi planlanan grevler için sokağa döküldü.

Fransada 3 ay sürecek grevler için işçiler sokağa indi

03 Nisan 2018 20:37

Fransa’da, Cumhurbaşkanı Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden, başta demiryolu çalışanları olmak üzere, havayolu ulaşımı, elektrik ve gaz idaresinde çalışanları, 3 ay boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen bir grev başlattı. Bugün başlayan protestolara temizlik işçilerinin de dahil olması ile grevin etkisi giderek büyüdü. Fransa Başbakanı Douard Philippe, çalışanların 3 ay boyunca her 5 günde bir 2 günlük iş bırakma grevini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Her yıl devlet bütçesinden demir yolları için 14 milyar Euro ödenek verildiğini hatırlatan Başbakan Philippe, “Bu şekilde devam edersek, yolculara daha iyi hizmet garantisi verilemez” dedi.

Demir yolu çalışanlarının başlattığı, daha sonra farklı konularda şikayetleri bulunan, hava yolu ulaşımı ve gaz idaresi çalışanları ile temizlik işçilerinin katıldığı grev sanatçılar, öğrenci grupları ve halk tarafında da destek buldu. Bugün başlayan protestolarda, Cumhurbaşkanı Macron’u işçi katili gibi gösteren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık kapitalizme karşı olduklarını ve Macron’a bunu anlatana kadar mücadelelerinin devam edeceğini dile getirdi.

Demiryolu çalışanlarının grevde olması sebebi ile duran seferler dolayısı ile arabalarıyla işlerine giden çalışanlar trafiği durma noktasına getirdi.  

Tansu Sarıtaylı
 

 

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