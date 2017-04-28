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Fransa'da 300 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Fransa'nın Rouen kentinde 300 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fransada 300 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

28 Nisan 2017 00:18

Fransa'nın Rouen kentinde bugün 300 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, aynı catering şirketinden 46 okula dağıtılan yemekler, 300 öğrencinin zehirlenmesine yol açtı. Zehirlenen 300 çocuktan 25'i acil olarak hastaneye kaldırıldı. Sayının giderek artması üzerine sağlık görevlileri durumu yakından tespit etmek için bölgedeki okullara gitti. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 300 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, zehirlenmenin hangi yiyecekten kaynaklandığının henüz tespit edilemediği bildirildi. 

Özlem Kaplan
 

Etiketler: Fransa, Rouen, zehirlenme


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