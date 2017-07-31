Fransa'da ATM'lere dışkılı saldırı

Fransa'nın batısında Brest kentinde 56 yaşındaki bir adamın ATM'lere dışkılı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi. Cumartesi gecesi birçok ATM'nin üzerine dışkı bırakıldığı ve özellikle "onaylama" butonunun üzerine sürülüp kapatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın, daha önce 2014'te de aynı saldırıyı gerçekleştirirken yakalandığı, para ve hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

2014 yılındaki saldırıda polis, 56 yaşında bir adamın ATM üzerine dışkı bıraktığını tespit etmiş ve saldırgan mahkemede yargılanmıştı. Yaklaşık 30 bankaya saldırı düzenleyen adam, bankaları protesto amacıyla ATM’lere bu şekilde saldırılar gerçekleştirip kullanım dışı bırakmıştı. Birçok bankanın makineleri değiştirmek zorunda olduğu öğrenilirken 56 yaşındaki Fransız adam 4 ay hapis cezasına çarptırılmış ayrıca zarar verdiği bankalara 4300 euro ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Adam serbest bırakılırken, tekrar mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Özlem Kaplan