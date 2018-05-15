Fransa’da başörtülü sendika temsilcisine sosyal medyadan linç

Başörtü karşıtları tarafından sosyal medya saldırısına uğrayan genç kızın görüntülerini ünlü yazarların da paylaşıp eleştirdiği görüldü. İslamofobya eleştirisi yapan bir kısım Twitter kullanıcısı #SoutienAMaryam hashtag’i ile genç kıza sahip çıktı.

Yazar Celine Pina genç kızın görüntüsünü paylaşarak “Müslüman kardeşler öğrenci sendikalarına sızdı” paylaşımı yaparak insan haklarına önem vermediğini gösterdi. Sosyalist bölge başkanı ve SOS ırkçılık derneğinin kurucularından olan Julien Dray “UNEF’in kurucu üyelerinden biri olarak bu genç kadının sendika yönetimi tarafından başkan olarak kabul edilmesini üniversitelerde verdiğimiz mücadeleyi lekeleyici buluyorum” açıklamasında bulundu. Başörtülü sendika başkanına destekler de eksik olmadı. İslamofobya eleştirisi yapan bir kısım Twitter kullanıcısı #SoutienAMaryam hashtag’i ile genç kıza desteğini paylaştı.

Öte yandan yakın zamanda yine başörtü polemiği Fransa’nın ses yarışması The Voice adlı televizyon programında yaşanmıştı. Baskılar sebebiyle programı terk etmek zorunda bırakılan başörtülü yarışmacı Mennel sosyal medyadan saldırılara maruz kalmıştı.