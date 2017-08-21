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Fransa’da bir araç otobüs durağına daldı: 1 ölü

Fransa’nın Marsilya kentinde, bir aracın otobüs durağına dalması sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransada bir araç otobüs durağına daldı: 1 ölü

21 Ağustos 2017 12:37

Fransa polisi, Fransa’nın Marsilya kentinde bir aracın otobüs durağına daldığını açıklayarak 1 kadının hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler: Fransa


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