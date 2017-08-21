Fransa’da bir araç otobüs durağına daldı: 1 ölü

Fransa polisi, Fransa’nın Marsilya kentinde bir aracın otobüs durağına daldığını açıklayarak 1 kadının hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.