Diğer
Kategoriler

Fransa’da bir üniversiteye kayyum atandı

Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Jean-Jaures Üniversitesine, iki aydır devam eden eylemler nedeniyle Eğitim Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Fransada bir üniversiteye kayyum atandı

21 Mart 2018 00:22

Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Jean-Jaures Üniversitesinde iki aydır öğretim görevlileri ve öğrencilerin eylemleri nedeniyle eğitim yapılamaz hala geldi. Son üç hafta içinde eğitimin tamamen durdurulması üzerine Eğitim Bakanlığı harekete geçerek üniversiteye kayyum atandı. Eğitim Bakanlığı, Üniversite Yönetim Kurulunu feshedip yönetimi geçici olarak coğrafya uzmanı araştırmacı Richard Laganier’e devretti. 

Kayyum atanmasından sonra uzun süredir eğitimin verilmediği ve sınavların yapılamadığı üniversitede hayatın yeniden normale dönmesi bekleniyor.  

Özlem Kaplan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç