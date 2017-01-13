Patlama sesinin, Marsilya'nın tamammında duyulduğu belirtilirken polis kaynaklarından alınan bilgiye göre askeri bir uçağın ses duvarını aşmasından ötürü sonik patlama yaşandı.
Sonik patlama, savaş uçakların ses hızını aştığı anda oluşturduğu patlama sesi olarak adlandırılıyor.
15 TEMMUZ'DA YAŞANMIŞTI
15 Temmuz darbe girişimi akşamı Ankara ve İstanbul semalarında alçaktan uçan F-16 jetlerinin çıkardığı sonik patlama sesleri, bomba sesi olarak algılanmış, vatandaşlar arasında büyük paniğe sebep olmuştu.