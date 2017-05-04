Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarının tartışması sosyal medyayı salladı

Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı karşılaşmasında aşırı sağcı Ulusal Cepheli (FN) Marine Le Pen ve “Yürüyüş” hareketinin adayı eski Sosyalist Bakan Emmanuel Macron kozlarını paylaştı. Çarşamba gecesi yerel saat ile 21.00'de ortak yayın ile birçok kanalda birden verilen programda adayların karşılaşmasına şahitlik eden 16 buçuk milyon Fransız seyirci, izlediği tartışmayı “Anaokulu seviyesinde” şeklinde yorumladı.

Le Pen'in kişisel saldırı gerçekleştirdiği, Macron'un sürekli olarak eski bankacı ve Bakan görevine değindiği ve ilginç “teatral” hareketlerde bulunduğu, konuşmasında programından ve gerçekleştirmek istediği siyasi projeden bahsetmemesi Fransızların gözünden kaçmadı.

“Cumhuriyet tarihinin en seviyesiz tartışması”

Programın başlamasının ardından sosyal medyada da büyük yoğunluk yaşandı. Fransız seyircilerin, gazetecilerin ve ünlülerin yorumladığı tartışmaya “Cumhuriyet tarihinin en seviyesiz tartışması” denildi. Yer yer gazeteci ve vatandaşlar seviyeye “anaokulu”, “okul teneffüs tartışması” benzetmeleri yaptı.

Öte yandan Le Pen'in abartılı teatral ve alaylı hareketleri geceye damga vurdu. Sosyal medyada bolca paylaşılan, özellikle elleri ile yaptığı ilginç hareket ve Fransızların “cadıya” benzettiği gülmesi gündem oldu. Hareketin ardından sosyal medya kullanıcıları “Le Pen'i kaybettik” yorumu yaptı.

Macron ise konuşması sırasında ilginç yorumu ile olay oldu. Le Pen'in programının “sahte sihirli ilaç” anlamında bir deyim olan “Perlimpinpin pudrası” sözünü kullanması da sosyal medyada alıntılanarak “herhalde Macron bu kelimeyi kullanma iddiasına girdi ve kazandı” yorum yapılarak ciddi bir Cumhurbaşkanı adayı tartışmasında bu kadar seviyesiz bir konuşma tarzına anlam verilemedi.

“Nusretli” Macron

Tartışmanın sonunda sosyal medyadan paylaşım yapan seyirciler Nusret'in “tuz dökme” hareketi yaptığı fotoğrafına Macron'un yüzünü, tuz tanelerinin arasına da Le Pen'in yüzünü yerleştirerek gecenin kazananını Macron ilan etti.

Le Pen'in çirkin imaları

Gece boyunca Le Pen, Macron'a çirkin imalarda bulundu Macron'a “benimle öğrenci-öğretmen oyunu oynamak istiyorsunuz ama bu benlik bir şey değil” diyerek Macron'un öğretmeni ile evlenmiş olmasını ima etti. Le Pen ayrıca Fransa'yı her halükarda bir kadının yöneteceğini, bu kişinin ya kendisinin ya da Alman Başbakan Merkel olacağını ifade ederek Macron'a Merkel'in “kuklası” benzetmesi yaptı. “Bayan Merkel'e gidip kutsattınız kendinizi” diye alay eden Le Pen, Macron'a ayrıca mevcut Cumhurbaşkanına yakınlığını ve Macron'un genç yaşını ima ederek “Junior Hollande” ifadesini kullandı. Macron, Le Pen'in seçilmesi durumunda Fransa'nın uluslararası kamuoyundaki imajının “berbat” olacağını paylaştı.

Terörizm konusunun tartışıldığı sırada Macron'a “Gençlerimiz neden radikalleşiyor, bunu anlamamız lazım” diyen Le Pen, “Sizin gibi Cumhurbaşkanı Cezayir'e gidip Fransa'nın orada insanlık suçu yaptığını söylerse tabi Fransa'dan intikam almak isterler, bunda kendi payınız olduğunu bilin” yorumunda bulundu. Macron ise, radikalleşmeye ve terörizme karşı “vatandaşlıktan atma” teklifi yapan Le Pen'e ironiyle “intihar saldırında kendini patlatanlar da vatandaşlıktan çıkmaktan çok korkar” cevabını verdi.

Kazanan Macron

Le Pen ve Macron'un tartışma seviyesi izleyiciler tarafından “çok berbat” bulunurken gecenin en ikna edici adayı yüzde 63 Macron seçildi. Macron şahsına saldıran ve soruları cevaplamayan Le Pen hakkında “siyasi programının olmadığını Fransızlara kanıtladı” derken, karşıt adayın “korkudan” beslendiğini ifade etti. Macron ayrıca, Le Pen'in şikayet ettiği sistemin tam da kullanıcısı ve “paraziti” olduğunu söyledi. Saldırılara sakinliğini koruyarak ve programını savunarak devam eden Macron'a sosyal medyadan “bu soğukkanlı ve güvenilir tavırlara sahip birine nükleer bombamızın şifresini rahatlıkla verebiliriz” yorumu yapıldı.

Öte yandan izleyici sayısının bugüne kadar en düşük seviyede olduğu ifade edildi.

Özlem Kaplan