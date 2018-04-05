Diğer
Kategoriler

Fransa’da eski bakan gözaltına alındı

Fransa’da eski Reform Bakanı ve eski Senatör Jean-Vincent Place bir bar çıkışında alkollü halde yaptığı saldırılardan dolayı gözaltına alındı.

Fransada eski bakan gözaltına alındı

05 Nisan 2018 19:15

Fransa’nın başkenti Paris’te eski reform Bakanı ve eski Senatör Jean-Vincent Place alkollü halde yaptığı saldırılar nedeniyle gözaltına alındı. Place’nin senatör bir arkadaşı ile bar çıkışında 17 ile 20 yaşları arası 3 genç kızı rahatsız ettiği öğrenildi. Görgü tanığı olan barın güvenlik görevlisinin ifadesine göre eski bakan, senatör arkadaşının dans etmesi için genç kızlardan birine para teklifinde bulunduğu fakat reddedilince kızlarla tartıştı. Duruma müdahale eden güvenliğe ırkçı saldırıda bulunan bakan, “Burası Mağrip değil. Seni Afrika’ya geri göndereceğim göreceksin” dediği bildirildi. Yakınlardan geçen polisleri ayağına çağıran eski bakanın, “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?” şeklinde hakarette bulunduğu öğrenildi.
Irkçı ifadelerde bulunan Place’nin daha önce ırkçılığa karşı yasa teklifi sunduğu biliniyor.  

Özlem Kaplan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç