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Fransa'da gençlik kampına yıldırım düştü: 8 yaralı

Fransa’da bir gençlik kampına yıldırım düştü, 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Fransada gençlik kampına yıldırım düştü: 8 yaralı

08 Ağustos 2017 12:26

Fransa’nın Vienne bölgesindeki Lathus kasabasında Yaşları 13 ile 17 arası değişen 16 gencin bulunduğu gençlik kampına yerel saatle 19.00 civarı yıldırım düştü. Valiliğin açıklamasına göre 15 yaşındaki bir gencin vücudundaki yanıklar ile kalp atışı ve nefes alma zorluğundan dolayı durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gençlik kampına spor yapmaya gelen 7 gencin ise Poitier hastanesine götürülerek sağlık görevlilerinin gözetimi altına alındı. Valilik açıklamasında diğer gençlere psikolojik destek verildiği bildirildi.

Pazartesi günü başlayan kamp bir hafta boyunca sürecekti.

Öte yandan, Lathus Belediye Başkanı güvenlik açığının bulunmadığını, hava şartlarının bozulması durumunda gençlerin binalara götürüldüğü fakat bu olayda beklenmedik şekilde havanın aniden değişip yıldırım düştüğünü ifade etti


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