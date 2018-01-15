Diğer
Kategoriler

Fransa'da hakemin tekmesi maça damga vurdu

Fransa Ligue 1'de oynanan Nantes-Paris Saint-Germain mücadelesine maçın hakemi Tony Chapron damga vurdu.

Fransada hakemin tekmesi maça damga vurdu

15 Ocak 2018 09:41

Fransa Ligue 1'in 20. hafta mücadelesinde PSG, Nantes'a konuk oldu. Karşılaşmayı PSG 12. dakikada Angel Di Maria'nın attığı golle 1-0 kazandı. Maça hakem Chapron'un Nantes oyuncusu Diego Carlos'a tekme atması ve ardından kırmızı kart göstermesi damga vurdu. 90. dakikada yaşanan pozisyonda aynı yöne koşan hakem Chapron ve Carlos birbirine takıldı. Pozisyonun hemen ardından yere düşen hakem Diego Carlos’a tekme savurdu. Yaşananların ardından ayağa kalkan hakem Tony Chapron, Carlos'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Maçta yaşananların ardından Fransa Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili vereceği karar merak ediliyor. 

Etiketler: Fransa, hakem, tekme

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç