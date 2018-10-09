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Fransa'da hükümet protesto edildi

Fransa'da hükümet protesto edildi
Fransa'da hükümet protesto edildi

Fransa’nın farklı kentlerinde binlerce kişi, hükümetin sosyal politikalarını protesto etti.

Fransa'da hükümetin kemer sıkma politikası uygulayıp sosyal yardımları azaltması üzerine, başta emekliler olmak üzere, öğrenciler ve işçiler bugün Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Le Havre, Caen, Marsilya, Strazburg'da protesto gösterisi düzenledi. 

Paris'te 6 işçi sendikasının organize ettiği hükümetin sosyal politikalarını protesto gösterisine, yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı belirtildi. Gösteri güzergahında polis sıkı güvenlik önlemleri alırken, kırma dökme ve yağmalama olaylarına karşı bazı cadde ve sokaklar kapatıldı. Yüzleri maskeli bazı öğrencilerin polise taş atmaları nedeniyle gergin anlar yaşandı.  

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