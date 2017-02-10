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Fransa'da intihar bombacıları yakalandı

Fransa’nın Hérault bölgesinde terör örgütleri ile bağlantılı oldukları öne sürülen 16 yaşındaki bir kızın da olduğu intihar bombacıları yakalandı.

Fransada intihar bombacıları yakalandı

10 Şubat 2017 17:08

Paris’teki Louvre Müzesinde, 29 yaşındaki bir Mısırlının geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırı olayının akabinde, terörle mücadele timleri tarafından şüpheli görülen adreslere baskınlar düzenleniyor.

Paris’teki terör savcılığının ön soruşturma izni verdiği önceden takip edilen 4 kişinin Montpellier şehrindeki evlerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Evlerden birinde patlayıcı üreten bir laboratuvar ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Evlerde yakalanan zanlılardan 21 yaşındaki bir erkeğin 2015 Kasımında Suriye’ye gitmeyi denediği ancak başarılı olamadığı, Fransa’da intihar bombacısı olmak üzere yetiştirildiği açıklandı. Yine aynı evde yakalanan 16 yaşındaki kızın ise intihar bombacısı ile evlilik hazırlığı yaptığı ve bombalama eyleminden önce Suriye’ye gideceği öne sürüldü.

Baskında yakalanan 27 ve 34 yaşındaki iki şahıstan yaşlı olanın grubun lideri olduğu belirtilirken, grup üyelerinin hepsinin Suriye ile bağlantılı oldukları kaydedildi.

Şüpheli şahıslar, Montpellier Terörle Mücadele Biriminde gözaltına altında tutuluyor. Polis zanlıların diğer bağlantıları üzerinde duruyor.

Etiketler: Fransa, intihar bombacısı, Paris


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