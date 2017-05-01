Diğer
Kategoriler

Fransa'da işçiler aşırı sağa karşı yürüyecek

Her sene olduğu gibi Fransa'daki işçi sendikaları 1 Mayıs yürüyüşüne hazırlanıyor. Bu senenin özelliği ise yürüyüşün Fransız Cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağa baraj yapma çağrısı.

Fransada işçiler aşırı sağa karşı yürüyecek

01 Mayıs 2017 09:55

Başkentin birçok noktasında sendikalar ve işçilerin toplanıp aşırı sağa karşı yürüyüş yapacağı paylaşıldı.

Öte yandan Fransa'nın Cumhurbaşkanını seçmesine 6 gün kala iki adayın kampanyası hızla devam ediyor. Eski Sosyalist Ekonomi Bakanı ve “Yürüyüş” siyasi hareketinin adayı olan Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Milli Cephe (FN) adayı Marine Le Pen arasında seçim yapacak Fransızlar kararsız.

Siyasi arenada birçok sağcı ve solcu ünlü isim Macron'u desteklerken Le Pen de destekçi sayısını artırmaya devam ediyor.

Özlem Kaplan

Etiketler: Fransa, işçiler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!