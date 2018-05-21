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Fransa’da Kalaşnikoflu saldırı: 1 yaralı

Fransa’nın Marsilya kentinde kar maskeli bir grubun Kalaşnikof silahla düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Fransada Kalaşnikoflu saldırı: 1 yaralı

21 Mayıs 2018 20:29

Fransa’nın güneyinde Marsilya kentinde kar maskeli bir grubun Kalaşnikof silahla saldırı gerçekleştirmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. Akşam saat 18.00 sıralarında Marsilya’nın 14. bölgesindeki Busserine semtinde meydana gelen saldırının 3 araçla gelen kar maskeli ve Kalaşnikoflu kişilerce gerçekleştirildiği öğrenildi. Semtte bulunan bir grup genci hedef alan saldırganların gençlere ateş açtığı bildirildi. 

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bölgede kontrolün sağlandığı açıklanırken, görgü tanıklarının sorgulanması hala devam ediyor.  

Özlem Kaplan
 

 

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