Fransa’nın başkenti Paris’te iki Katarlı kadın ve sürücünün bulunduğu araç, Le Bourget havalimanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra otobanda maskeli kişilerin saldırısına uğradı. İki kadın biber gazı ile bayıltıldıktan sonra soyuldu. Soyguncuların çaldığı 5 milyon yani yaklaşık 19 milyon TL değerindeki eşyaların içinde mücevherlerin de bulunduğu öğrenildi. Saldırganların kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 Ekim’de de Amerikalı ünlü Kim Kardashian Paris’te kaldığı rezidansta soyulmuştu.

