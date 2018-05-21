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Fransa’da memurlar da greve başlıyor

Fransa’da aylardır devam eden greve memurlar da katılma kararı aldı.

Fransada memurlar da greve başlıyor

21 Mayıs 2018 21:59

Fransa’da ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde aylardır devam eden hükümet karşıtı grevlere yarın memurların da katılacağı öğrenildi. Tüm işçi ve memur sendikaları FO, CGT, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC, FA-FA, yaptıkları ortak açıklama ile Fransa hükümetine karşı olan protestolara katılma kararı aldıklarını bildirdi. Grevlere katılacak olan memurların ise Fransa hükümetinin memurların haklarını sınırlayan, alım gücünü düşüren ve 120 bin memurun işten çıkarılmasını hedefleyen reformu protesto edeceği öğrenildi. 

 

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