Fransa’da orman yangınları nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi

Fransa’nın güneydoğusunda St. Tropez ve Cannes plajlarıyla ünlü French Riviera'da salı günü başlayan yangın nedeniyle bölgede bulunan tatilciler ve bölge sakinleri tahliye edildi. Yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, tatilciler plajlarda mahsur kaldı. Yangında 800 hektar ormanlık alan yandı. Yangın St. Tropez'in güneybatısında şiddetle devam ederken, La Bonde, La Lavandou ve Borme-les-Mimosas bölgelerindeki kampçılar da tahliye edildi.

Öte yandan dün gece bölgeyi ziyaret eden Fransa Başbakanı Edouard Philippe, durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.