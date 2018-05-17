Fransa’da peçesini açmayan Müslüman kadına hapis cezası

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan Kur'an’ı değiştirme bildirisi ile gündeme gelen islamofobi rüzgarı esmeye devam ediyor.

Toulouse Mahkemesi, polis kontrolü esnasında peçesini açmayı reddeden Müslüman kadını 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bugün Fransa Toulouse Mahkemesi, 15 Nisan günü polis kontrolü esnasında peçesini açmayı reddeden kadını 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Toulouse şehrinin Bellefontaine mahallesinde gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki kadın polise direnmek ve tehdit etmekten yargılandı. Polis, kadına peçesini açmasını ve nüfus cüzdanını göstermesini talep ederken, kadın nüfus cüzdanın fotokopisini gösterdi ve peçeyi açma talebini reddetti. Bunun üzerine Fransız polisi kadını yere yatırıp, kelepçeledikten sonra polis merkezine götürdü. Olay günü, kadının yere yatırılmasına ve kelepçelenmesine mahallenin tepki gösterdiği ve polisin kalabalığı dağıtmak için gaz bombası kullandığı belirtildi.