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Fransa’da rehine krizi sona erdi

Fransa’da bir süpermarkete saldıran ve insanları rehin alan saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

Fransada rehine krizi sona erdi

23 Mart 2018 14:04

Carcasson’daki bir süpermarkette insanları rehin alan saldırganın rehineleri serbest bırakmasının ardından öldürüldüğü aktarıldı. Rehin alma olayında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Fransa’da rehin krizi: “Salah Abdeslam’ı özgür bırakın”

Fransa’da bir süpermarkete saldıran ve insanları rehin alan saldırganın Paris’te 13 Kasım 2015’te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra yakalanan ve hapsedilen terörist Salah Abdeslam’ın özgür bırakılmasını talep etti.

Fransa’nın güneyi Carcasson’daki bir süpermarkette meydana gelen, rehin alma olayında ilk belirlemelere göre 2 ölü, 16 yaralı olduğu açıklandı. Aynı kişi olduğu düşünülen teröristin sabah saatlerinde koşu yapan 3 jandarmadan 2’sini yaraladığı, yaralı jandarmaların Carcasson’daki bir hastanede tedavi altında oldukları kaydedildi.

Saldırganın Paris’te 13 Kasım 2015’te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra yakalanan ve hapsedilen terörist Salah Abdeslam’ın özgür bırakılmasını talep etti. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği rehine olayını gerçekleştiren kişinin kimliği henüz açıklanmazken DEAŞ’lı olduğunu söyleyen teröristin istihbarat tarafından bilinen ve takip edilen bir isim olduğu öğrenildi.  

Özlem Kaplan - Tansu Sarıtaylı
 

 

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