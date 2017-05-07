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Fransa’da seçmen bir kez daha sandık başında

Fransa'da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanlığı seçiminde halk 5 yıl için ülkeyi yönetecek adayı seçmek üzere sandık başına gitti.

Fransada seçmen bir kez daha sandık başında

07 Mayıs 2017 12:11

23 Nisan 2017 Pazar günü ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday arasından 39 yaşındaki Merkez-Libarel Emmanuel Macron ile aşırı sağ aday Marine Le Pen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur katılma hakkını elde etmişlerdi. Le Pen ve Macron, bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda bir kez daha karşı karşıya geliyor. 47 milyon Fransız, sıkı güvenlik önlemleri altında sandık başına giderek 5 yıl ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek.

Her ne kadar sosyalist hükümette bakanlık yapmış olsa da kendisini merkez liberal olarak gören Macron’un bugün yapılan seçimde yapılan anketlere göre yüzde 60 dolayında oy alması bekleniyor. İkinci tura çıkma başarısı gösteren ikinci aday Marine Le Pen’in ise yüzde 40 dolayında oy olması bekleniyor. 

Tansu Sarıtaylı

Etiketler: cumhurbaşkanlığı seçimi, Fransa


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