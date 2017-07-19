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Fransa’da seyyar satıcı anahtarlıkla polisleri dövdü

Fransa’da bir seyyar satıcı, kaçak yollarla anahtarlık sattığı gerekçesiyle kendisini yakalayan polisleri elindeki anahtarlıklarla dövdü. Olayda bir polis başından yaralandı.

Fransada seyyar satıcı anahtarlıkla polisleri dövdü

19 Temmuz 2017 21:50

Fransa’ya kaçak yollarla gelen ve minyatür Eyfel Kulesi anahtarlıkları satan 19 yaşındaki seyyar satıcı, kendisini yakalayan 2 polisi anahtarlıklarda dövdü. Seyyar satıcı, Paris'in Eyfel manzaralı ünlü Trocadero Meydanı'nda izinsiz olarak minyatür Eyfel anahtarlıklarını satarken polis kontrolüne tabi tutuldu. Ülkede izinsiz yaşadığı ortaya çıkan satıcı kaçmaya başladı. Genç, kendisini yakalayan 2 polisi elindeki anahtarlıklarla dövdü. Polislerden birini başından yaralayan satıcı gözaltına alındı. Satıcıya ait anahtarlıklara ise el konuldu.

Özlem Kaplan 

 


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