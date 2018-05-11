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Fransa’da üniversite reformu protestosu

Fransa’da üniversite reformuna karşı protestolar resmi tatil sonrası tekrar başladı. Çevik kuvvetin müdahalesi sonrası sınavların iptal edildiği duyuruldu.

Fransada üniversite reformu protestosu

11 Mayıs 2018 12:22

Bu sabah protestolar yüzünden Nanterre Üniversitesinde gerçekleştirilemeyen final sınavları Paris’in güneyinde bulunan Arcueil sınav merkezinde düzenlendi. Final sınavlarını engellemeye çalışan göstericiler, girişleri insan zinciri oluşturarak engellerken çevik kuvvetin müdahalesine maruz kaldı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Twitter’dan eylemlere tepki göstererek sınavların yapılmasının polisle sağlanacağını duyurdu.
Biber gazı kullanan güvenlik güçleri eylemcilere müdahalede bulundu. Bunun üzerine sınavların iptal edildiği duyuruldu. Eylemde biber gazına maruz kalan göstericiler baygınlık geçirdi. Bir genç kızın çevik kuvvet tarafından coplandığı öğrenildi.

Öte yandan göstericilere destek vermek üzere eyleme demiryolu çalışanları, postacılar ve tır şoförleri de katıldı.  

Özlem Kaplan

 

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