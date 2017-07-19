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Fransa'da yeni genelkurmay başkanı belli oldu

Fransız Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers'nin istifası üzerine yeni genelkurmay başkanı olarak François Lecointre atandı.

Fransada yeni genelkurmay başkanı belli oldu

19 Temmuz 2017 15:45

Bu sabah istifa eden Pierre de Villiers'in yerine 55 yaşındaki François Lecointre'in atandığını Hükümet Sözcüsü Christopher Castaner duyurdu. Eski Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa dilekçesini Cumhurbaşkanlığına sunmuş ve cumhurbaşkanı tarafından istifası kabul görmüştü.

De Villiers yaptığı açıklamada, bütçe kısıtlamaları sebebiyle inandığı ordu modelini sağlıklı devam ettiremeyecek durumda olduğunu ifade etmiş ve ordunun faaliyetlerinin artarken bütçesinin kısıldığından şikayet etmişti.
Öte yandan, Savunma Bakanı Florence Parly konuyla ilgili yorum yapmazken, Kara Ordusu Mensubu General Vincent Desportes'a göre bu durum "çok büyük güven krizi" olarak nitelendirildi. 

Özlem Kaplan

Etiketler: François Lecointre, Fransa


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