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Fransa’da zorunlu askerlik tartışması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatlerinden biri olan zorunlu askerlik, ülkede tartışmalara neden oldu.

Fransada zorunlu askerlik tartışması

14 Şubat 2018 18:08

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyası vaatlerinden zorunlu askerlik hizmeti tartışıyor. Zorunlu askerliğin 3 ile 6 ay arası olacağını söyleyen Macron, isteğe göre askerliğin ücretli “vatandaşlık görevi” kontratı kapsamı altında uzatılabileceğini söyledi. Macron’un vatandaşların askeri bilgi edinmesini sağlayacağını savunduğu zorunlu askerlik hizmeti, meclis raporuna göre devlete pahalıya mal olacak.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly radyoda yaptığı açıklamada, asker kaçaklarının jandarma tarafından teslim alınacağını söyledi. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise basına yaptığı açıklamada, zorunlu askerlik için teknik imkanları incelediklerini açıkladı. Öte yandan, zorunlu askerliğin kadın-erkek ayrımı olmadan belli bir yaşta olan tüm gençleri kapsayacağı biliniyor.

Özlem Kaplan
 

 

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