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Fransa'daki Azerbaycanlılar referandum için sandığa gitti

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yetkilerinin arttırılmasını öngören anayasa değişiklikleri için Fransa'da yaşayan Azerbaycan halkı da sandık başına gitti.

Fransadaki Azerbaycanlılar referandum için sandığa gitti

26 Eylül 2016 16:58

Azerbaycan'ın dış temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oyunu kullanan Azerbaycanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması ve güçlü bir başkan yardımcılığı makamı oluşturulması için sandığa gitti. Fransa’da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, başkent Paris’teki Azerbaycan Kültür Evi'nde kurulan sandıkta bu sabah saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında oylarını kullanıyorlar.
Azerbaycan’da yapılacak olan anayasa değişikliğine yönelik olarak yapılan referandum oylaması için Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Elçin Amirbeyov, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin arttırılması ve görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngördüğünü ve gerekirse Cumhurbaşkanı meclisi feshedip ülkeyi seçime götürebilme yetkisini almış olacak. Referandum için kullanılan oyların sonucu 21 Ekim 2016 günü açıklanacak" dedi.
 

Tansu Sarıtaylı
 


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