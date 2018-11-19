Fransa'daki protestolarda 52 gözaltı

Fransa'da hükümetin akaryakıt zammı geniş kitlelerce protesto edildi. Dikkat çekmek için tercih ettikleri kıyafet ile 'Sarı Yelekliler' adını alan ve yolları trafiğe kapatan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u alt tabakadan insanları görmezden gelmekle suçladı. Bazı eylemciler ise Macron'u istifaya çağırdı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, hafta sonunda ülkede kaosa neden olan eylemlere 280 bin kişinin katıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, gün boyunca devam eden gösterilerde 7'si ağır 227 kişinin yaralandığını, 52 kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi. Eylemlerde 60 yaşlarındaki Chantal Mazetisimli bir kadın eylemci, panikleyip gaza basan bir sürücü tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı. Başkent Paris'te gerçekleştirilen protestolarda ise Elysee Sarayı'na yaklaşan göstericiler, göz yaşartıcı gazla dağıtıldı.

SÜRÜCÜLER NEDEN ÇOK ÖFKELİ?

Fransız araçlarında kullanılan dizelin fiyatları son 1 yılda ayda yüzde 23 arttı. Bu 2000'lerin başından beri en yüksek rakam olarak değerlendirildi.