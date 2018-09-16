Fransa'daki skandal karara tepkiler büyüyor

Fransa'da "İslam dininin yapılanmasının devlet tarafından düzenlenmesi gerektiği" şeklinde skandal bir açıklama yapan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkede yaşayan Müslümanlar tarafından tepkiler sürerken, Montaigne Enstitüsü'nden Hakim El Karoui, ilkbahardan bu yana hazırladığı projenin gelecek günlerde hükümete sunulacağını duyurdu.

HELAL ÜRÜNLERİNE ÖZEL VERGİ

Hazırlanan projede, piyasada satılan helal ürünlerine özel bir vergi konulacağını ve bu vergi gelirinin inşa edilecek camilere, dini personelin idaresinde ve eğitiminde kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca camilere ve dini kuruluşlara yapılan maddi yardımı devletin yakından takip etmesi de öngörülüyor.

GİTGİDE ÇOĞALAN TEPKİLER

Fransız Cumhurbaşkanının bu konudaki çıkışları da tepkilere yol açtı. Laiklik Gözlemevi'nin sözcüsü Nicolas Cadene, devletin İslam dininin yönetimine karışmaması, dinin sadece mensubu olanlar tarafından organize edilmesi ve devletin bunu sadece denetlemekle yetinmesi gerektiğini söyledi.

Bundan önceki dönemlerde de Fransa'nın eski cumhurbaşkanları Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande da Fransa'daki İslami faaliyetleri dolaylı yollardan şekillendirmeye çalışmıştı.